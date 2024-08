Corsanico Festival: "In tempore belli". È il gran finale

Cala il sipario sulla 43ª edizione di Corsanico Festival, gli eventi musicali che hanno come scenario la Pieve di San Michele Arcangelo. E cala il sipario con il botto, perché sabato alle 21.15 è in calendario un concerto di grande impatto emotivo e musicale "In tempore belli": Luca Scandali all’organo e Mauro Occhionero alle percussioni storiche e della tradizione musicale.

Il duo musicale propone un programma di grande classe: il repertorio spazia da William Byrd a Johann Sebastian Bach. Il Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Amici della Musica d’Organo Vincenzo Colonna di Corsanico, presidente Graziano Barsotti, che cura anche la direzione artistica della rassegna musicale. "Abbiamo avuto una buona affluenza di spettatori con serate eccezionali come quelle dedicate alla lirica o alle musiche barocche eseguite da ensemble orchestrali", commenta Barsotti.

Rispetto alle precedenti edizioni questa per cosa si è distinta?

"La particolarità di questo festival musicale è stata la varietà dei concerti che abbiamo proposto. I momenti musicali hanno spaziato dalla musica organistica, alla lirica, alle colonne sonore con esecuzioni di alto livello artistico e internazionale. Una varietà che non è facile riscontrare in rassegne analoghe. Sabato è l’ultimo appuntamento e abbiamo scelto due musicisti di alta professionalità. Cala il sipario con soddisfazione per successo, critica, contenuti musicali e livello artistico. Grazie a tutti".

E allora che il sipario si alzi per un finale sorprendente e travolgente e alla prossima estate.

Maria Nudi