"Correttivi per la sicurezza dei pedoni a Viareggio": una segnalazione di FdI

Fratelli d’Italia raccogliere la segnalazione di un nostro lettore e accende un faro sulla pericolisità dell’incrocio tra via Mazzini e via Ugo Foscolo. “I due cantieri – a Nord per i lavori di ristrutturazione di Palazzo delle Muse e a Sud per mettere in sicurezza l’ex caserma dei Carabinieri – hanno creato una strettoia da cui i pedoni non riescono a passare" dice Raffaele Biondo, responsabile dipartimento sicurezza e legalità di Fd’I Viareggio. "Nonostante via Mazzini sia un punto nevralgico dello scorrimento, al momento – prosegue – mancano completamente i marciapiedi da entrambi i latie non si capisce nemmeno perchè, nonostante due cantieri, le macchine abbiano ancora la possibilità di parcheggiare". E poi aggiunge "Con i parcheggi la zona si restringe ancora di più e i pedoni che attraversano la strada, oltretutto regolata da semafori, si trovano a doversi adattare e dover transitare sulla carreggiata mettendosi in pericolo, a rischio di essere agganciati da qualche veicolo in transito. Sul lato sinistro di via Mazzini troviamo la scritta “passaggio pedoni sul lato destro”, cosa che in realtà non è fattibile dal momento che anch’esso è occupato dal cantiere". Per questo Fratelli d’Italia chiede all’amministrazione comunale che in quel tratto di strada tra via Mazzini e via Ugo Foscolo "Vengano messi dei delineatori stradali e predisposto un passaggio pedonale che metta in sicurezza i cittadini per evitare possibili incidenti. Sostanzialmente – conclude Biondo – che la zona sia resa davvero praticabile. Chiediamo inoltre che, vista la presenza dei due cantieri edili, siano messi dei dissuasori di sosta e dei segnali temporanei per vietare sosta e fermata di tutti i veicoli perché intralciano il passaggio ed espongono al pericolo i passanti".