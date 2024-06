Cori viareggini in Vaticano. E poi l’Angelus con il Papa

VIAREGGIO

La voce della Versilia si unisce alle voci del mondo, nel grande concerto delle corali in Vaticano. Insieme a quella di Don Bosco, al Marco Polo, e alla Gasparini di Camaiore, anche il Coro insieme per amore, della parrocchia di Santa Rita, partecipa infatti al quarto “Incontro Internazionali della Corali“, in programma da oggi a domenica, organizzato da Monsignor Marco Frisina, musicista e compositore di molti canti liturgici.

Momento culminante di questo appuntamento sarà l’udienza che Papa Francesco concederà a tutti i partecipanti, in Aula Paolo VI, proprio questa mattina. Nello stesso pomeriggio, sempre in Aula Paolo VI, si terrà il grande Concerto delle Corali: tutti i cantori presenti si disporranno in aula nelle quattro voci di canto e, cantando insieme ai 300 elementi del Coro della Diocesi di Roma, formeranno un unico grande coro polifonico. I coristi saranno accompagnati dagli oltre ottanta musicisti della Nova Opera Orchestra e saranno diretti da monsignor Frisina.

Il programma musicale è di alto livello e prevede, fra gli altri, i brani più rappresentativi della tradizione musicale sacra sia classica che contemporanea, "Che rappresentano anche il reportorio della nostra corale", nata nel 2008 e diretta da Susanna Pellegrini, spiega Don Emanuele Rosi, della parrocchia di Santa Rita che comparteciperà, domani alla Messa nella Basilica vaticana presso l’Altare della Confessione, presieduta dal cardinale Mauro Gambetti ed animata da tutti i cantori. Al termine della celebrazione, tutti i coristi raggiungeranno Piazza San Pietro per l’Angelus insieme al Papa.

mdc