Forte dei Marmi, 7 novembre 2020 - Multati tre giovani milanesi sorpresi a violare il coprifuoco in Versilia. Sono stati fermati la scorsa notte, intorno alle 3.50, nell'ambito dei controlli volti a verificare il rispetto della normativa anti Covid, dagli agenti del commissariato di Forte dei Marmi. I tre lombardi, tra i 18 e i 20 anni, residenti nell'hinterland di Milano, sono stati trovati in giro per le strade della città della Versilia senza una plausibile motivazione che giustificasse la violazione al coprifuoco tra le ore 22 e le 5.

Per loro è scattata la multa di 400 euro. I tre ragazzi milanesi, ha spiegato la questura di Lucca, hanno una seconda abitazione a Forte dei Marmi. Sono in corso, perciò, gli accertamenti per verificare se hanno il medico di famiglia in Toscana, così come vuole l'ultima ordinanza regionale del governatore Eugenio Giani, per quanto riguarda gli arriva da fuori regione per stabilirsi nelle seconde case. Nel caso in cui non rispettassero l'ordinanza, per i tre è prevista un'altra multa e dovranno rientrare a Milano.