Coppia rapinata sulla spiaggia da due balordi

Una coppia di giovani è stata rapinata nella notte fra giovedì e venerdì intorno alle 5 del mattino in spiaggia nella zona del molo di Viareggio. Ad agire, secondo quanto emerso, sarebbero stati in due, descritti come stranieri. La coppia sarebbe stata presa di sorpresa, minacciata e poi derubata degli oggetti personali. Gli autori sarebbero quindi fuggiti facendo perdere le tracce. Sull’episodio indagano i carabinieri che sono stati chiamati dai due giovani appena hanno subito la rapina. Quanto accaduto non è un episodio isolato, soprattutto nelle vicinanze del molo. In zona ci sono comunque delle telecamere le cui immagini sono adesso al vaglio degli investigatori che stanno cercando di identificare gli autori della rapina.