Coppia rapinata in pieno centro. Recuperati i Rolex strappati via

Sarebbero due marocchini di 19 anni i responsabili della brutale rapina messa in atto il 4 agosto ai danni di una coppia. Quella sera infatti i turisti – lui olandese di 62 anni e lei italo-danese di 59 – stavano transitando in bici sulla via Provinciale quando sono stati gettati a terra e aggrediti con spray urticante. I malviventi hanno strappato via il Rolex Daytona in oro al polso della donna (45mila euro) e la borsa al cui interno era custodito un altro Rolex in oro da 43mila, visto che il compagno ne aveva appena acquistato uno nuovo. E’ stata la Polizia di Milano ad arrestare i due marocchini: la squadra mobile ha appreso della rapina consumata a Forte dei Marmi con modalità del tutto simili ad altre commesse a Milano. Lo scambio informativo con le squadre mobili di Lucca e Pisa e con il commissariato di Forte, ha consentito di ricostruire le fasi salienti del grave episodio: dalla videosorveglianza i poliziotti hanno scorto i due autori materiarli della rapina, nelle fasi immediatamente antecedenti, in compagnia di due donne con l’evidente funzione di “palo”.

I poliziotti della sezione antirapine hanno subito riconosciuto uno dei due autori: un marocchino foto segnalato solo alcuni giorni prima a Milano quando, essendosi dichiarato minorenne, era stato collocato in una comunità dalla quale si è allontanato. Il complice è un connazionale irregolare, diciannovenne, con numerosi alias e precedenti per furti e rapine commessi in località turistiche. Le due donne sono due sorelle di 21 e 30 anni di Pisa con precedenti. Dopo una serie di appostamenti, la loro auto è stata fermata all’altezza del comune di Ospedaletto Lodigiano: la ragazza di 21 anni ha tentato di occultare nella tasca portaoggetti un orologio, risultato essere uno dei due Rolex rapinato a Forte dei Marmi. Il secondo orologio è stato invece trovato nella disponibilità di uno dei due marocchini che ha provato a nasconderlo in una scarpa. Nelle perquisizioni domiciliari ritrovati gli indumenti indossati per la rapina e lo spray al peperoncino. Il gip di Lodi ha convalidato il fermo disponendo per entrambi gli indagati la custodia in carcere. "Ringrazio il Questore di Lucca Edoardo Giobbi, il Commissario Capo Roberta Frangiosa, le donne e gli uomini della Polizia di Stato e gli agenti della polizia municipale – afferma il sindaco Bruno Murzi – un grande risultato a cui si è arrivati grazie all’attività investigativa e alle rete di telecamere. I risultati delle forze dell’ordine si dimostrano positivi: sono stati individuati gli autori del 50% degli scippi di quest’anno e sono ancora in corso le indagini".

Francesca Navari