Coppia rapinata dei Rolex boccia Forte dei Marmi. "Non torneremo più"

Forte dei Marmi, 8 agosto 2024 – «Non torneremo più. Capri e Positano sono molto più sicure". E’ ancora sotto choc una coppia danese – 59 anni lei e 61 l’uomo – che l’altra sera intorno alle 20 è stata rapinata dei Rolex sulla pista ciclabile in via Provinciale. Un colpo da 100mila euro testimoniato da ematomi e lividi che la donna ha ancora su volto e braccia. I due erano arrivati al

Forte alle 13 per incontrare una coppia di amici dalla Germania e trascorrere qualche giorno assieme. Ma quel pomeriggio di shopping in centro nelle boutique lusso non è passato evidentemente inosservato. Quando la coppia ha ripreso le biciclette parcheggiate in via Mazzini per tornare in albergo, all’altezza dell’ex caserma dei carabinieri è stata aggredita da due giovani.

«Ho sentito un colpo alla tempia – racconta la donna – e ho pensato che il mio compagno mi fosse caduto addosso in bici. Sono stati attimi: ho visto un ragazzo di colore, con capelli afro, che tentava di strapparmi il Rolex Daytona chocolate in oro e mi sono difesa. L’ho colpito ai testicoli, ero a terra e ho cercato di divincolarmi ma mi ha preso l’orologio procurandomi lividi. Nel frattempo un complice ha spruzzato spray al peperoncino al mio compagno che era dietro. La borsa mi è caduta in strada e si sono portati via pure quella. E’ stata ritrovata più tardi nel giardino di una villa, ma senza i contanti e senza l’altro Rolex d’oro che il mio compagno proprio un’ora prima aveva messo all’interno, visto che ne aveva appena acquistato uno nuovo che aveva al polso e che, fortunatamente, non è stato preso di mira".

Sul posto è intervenuta un’ambulanza e una pattuglia di polizia che ha subito avviato le indagini scandagliando le telecamere di video sorveglianza. La coppia, dolorante, è tornata in albergo, ha fatto le valigie e ha lasciato il paese. "Devo ringraziare i passanti che ci hanno soccorso – racconta ancora la turista – e con gentilezza ci hanno portato del ghiaccio. Io sono ancora dolorante e il mio compagno ci ha messo un’ora per recuperare completamente la vista. In effetti il pomeriggio mi aveva colpito un ragazzo biondo e ben vestito che ci osservava in modo insistente e forse si è trattato di un ’palo’. Non tornerò mai più in questo posto, si parla tanto della criminalità in Campania invece Capri e Positano sono molto più sicure e queste cose non accadono. Là ci sono attori e imprenditori importanti che circolano con orologi costosi e gioielli da mille e una notte".

Francesca Navari