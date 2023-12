Coppia dispersa. Soccorsa durante la notte

Intervento in nottura del soccorso alpino assieme alla Marina militare per soccorrere due escursionisti che si erano persi, con una donna caduta e in ipotermia. L’allarme è scattato alle 18 quando il gestore del Rifugio Rossi ha segnalato che due persone, attese da lui per la notte, si trovavano in difficoltà nei pressi del Passo degli uomini della neve. Il rifugista, che è anche volontario del soccorso alpino, si è avvicinato quindi al passo per verificare la situazione e portare aiuto. Di li a poco la coppia, D.G e F.P. di 35 anni ed entrambi provenienti da Follonica hanno chiamato di nuovo perchè la donna era scivolata. Avvertita la centrale 118 alta Toscana, è scattata così l’attivazione dei soccorsi. La donna era scivolata per circa 200 metri, era cosciente e stava bene ma aveva un vistoso trauma ad un occhio, traumi costali ed un principio di ipotermia. La necessità di imbarellarla e portarla fino a valle ha indotto i responsabili di stazione a chiedere l’attivazione della Marina Militare per un recupero in notturna che si è puntualmente concretizzato verricellando a bordo del velivolo la paziente e il medico del Sast. Il compagno è stato riaccompagnato a valle dai soccorritori alpini