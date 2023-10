Coop Gardenia premiata da banca Intesa

La cooperativa Gardenia di Viareggio ha conquistato il premio Women Value Company Intesa Sanpaolo per la valorizzazione dell’imprenditoria al femminile con la menzione speciale ’donne per il sociale’. Il premio è stato consegnato a Palazzo Incontri a Firenze nelle mani della presidente Sonia Ridolfi. La coop gestisce e progetta servizi educativi per l’infanzia, case di riposo, assistenza domiciliare, educativa territoriali, assistenza alla disabilità, interventi di sostegno genitoriale, progetti di inclusione, progetti sull’autonomia per disabili ed in modo specifico per ragazzi con sindrome dello spettro autistico. La presenza femminile è importante sia nella compagine sociale (al 90%) che nei ruoli apicali.