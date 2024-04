Convegno di cultura digitale e letture in inglese

Venerdì 19 aprile alle 16.30 al MuSA primo appuntamento della rassegna dedicata alla cultura digitale che esplorerà una delle “sfide” moderne, quella per la transizione digitale, ecologica e generazionale. Partecipazione gratuita previa iscrizione, attraverso il link https://tno.camcom.it/corsi/le-ecosostenibilita-delle-nuove-tecnologie-e-le-nuove-tecnologie-le-ecosostenibilita. Alle 17 continuano i laboratori e le letture in lingua inglese con “magic teacher” Elisa e “Once upon a time”, per tutti i bambini da 5 anni di età alla sezione Ragazzi della biblioteca. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria allo 0584 795500 o all’indirizzo di posta elettronica [email protected].