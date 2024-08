Controlli in Versilia, due arresti e fogli di via

Viareggio (Lucca), 19 agosto 2024 - Un mirato servizio straordinario di controllo del territorio è stato effettuato dai Carabinieri in Versilia (Lucca). I controlli, condotti dai militari della compagnia di Viareggio con l'ausilio anche di un elicottero del nucleo di Pisa e le squadre intervento operativo Carabinieri di Milano, hanno riguardato in particolare le zone della movida di tutta la Versilia, al fine di prevenire il fenomeno delle cosiddette baby gang e il furto di orologi di pregio. Il bilancio è di due persone arrestate e della proposta di più fogli di via. Riguardo agli arresti si tratta di un uomo fermato per controlli a Viareggio sul quale pendeva un provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Lucca in relazione a indagini per una serie di furti avvenuti nel periodo estivo in Versilia tra Viareggio, Camaiore e Pietrasanta e di una sessantenne di Massarosa destinataria di una misura ai domiciliari per i reati di minaccia e atti persecutori nei confronti dei familiari. Nel comune di Forte dei Marmi sono stati poi controllati due uomini e due donne, tutti di etnia sinti residenti nel modenese, noti alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, che venivano proposti alla Questura di Lucca per l'applicazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno nel comune di Forte dei Marmi. La stessa misura veniva proposta anche nei confronti di tre uomini, residenti nel padovano, anch'essi già conosciuti. Ancora, si spiega dall'Arma, due cittadini georgiani - di cui uno già segnalato per ricettazione e porto d'armi - sono trovati in possesso di due sacche schermate solitamente usate per inibire il sistema antitaccheggio istallato presso gli esercizi commerciali. Nel mezzo in loro uso i militari della stazione di Forte dei Marmi hanno poi trovato profumi, borse, polo, occhiali da sole, cuffie wireless ed altro ancora, ancora nelle confezioni originali.