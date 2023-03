Controlli e prevenzione "Ecco la nostra strategia per avere strade sicure"

"La nostra attività si concentra su due binari: controllo e prevenzione. C’è il far rispettare il codice della strada, ma anche altre meno note ma comunque impegnative". E’ quanto affermato ieri da Claudio Barsuglia, comandante della municipale, nell’introdurre il report del lavoro svolto nel 2022. Presenti anche il sindaco Marcello Pierucci e l’assessore alla polizia municipale, Anna Graziani. "Con la ripresa della circolazione dopo gli anni pandemici — ha sottolineato Fabrizio Paolicchi, istruttore — si è avuto un ritorno degli incidenti stradali, con un leggero aumento rispetto al pre Covid. Siamo sempre stati sopra i 400 ma lo scorso anno sono stati 525. Duecentotrentaquattro i feriti, tre invece i mortali".

Entrando nei particolari, il comando ha effettuato oltre 19 mila accertamenti riguardanti il codice della strada, di cui 687 passaggi con rosso (fotored), più di 2.700 per eccesso di velocità (con telelaser), 434 mancate revisioni, 110 veicoli senza assicurazione, 368 ingressi non autorizzati nella Ztl nel centro storico, 52 persone fermate mentre telefonavano alla guida. Sono stati 7 i soggetti fermati in stato di ebbrezza e 2 quelli sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, mentre uno soltanto fermato senza essere in possesso di patente di guida (mai rilasciatagli). A livello di controllo ordinario e straordinario del territorio, sono state 731 le multe elevate per abbandono di rifiuti (sia tramite fototrappole che sul posto dopo preventiva indagine) e 58 quelle per omessa custodia di cani. Centonovantotto sono stati i controlli di sopralluogo per presunti abusi edilizi, mentre 267 per presenza di eternit. E’ stato invece il vicecomandante Paolo Giannecchini a evidenziare l’attività legata al Tso e al progetto "Cresco sicuro" sull’educazione stradale nelle scuole. "Il trattamento sanitario obbligatorio è molto impegnativo, possono volerci anche tre ore per espletare tutti gli adempimenti. Sull’educazione stradale è importante che anche i genitori facciano la loro parte, serve una sinergia completa".

Tra le altre attività svolte dal comando la campagna "MettiAMOci sulla buona strada" e "Non abusare, la festa deve continuare". Il comandante Barsuglia ha ricordato infatti come la scorsa estate abbiano trovato una ragazzina di 13 che aveva perso coscienza a causa dell’alcool. Per questo il sindaco Pierucci ha lanciato un appello. "C’è bisogno di un circolo virtuoso tra le istituzioni, che da sole non ce la possono fare, le famiglie e le attività commerciali". Infine note al merito anche agli agenti Lara Stagi e Stefano Del Corso che il 6 febbraio del 2018 nel corso di un pattugliamento sventarono un furto. "Un ringraziamento a tutto il personale a 360 gradi, è la squadra che vince non l’allenatore", ha concluso il comandante.

Alice Gugliantini