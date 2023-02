Controlli della polizia stradale al casello di Viareggio

Polizia stradale

Nello scorso fine settimana, la polizia di Stato di Lucca ha svolto una serie di controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto di comportamenti pericolosi alla guida, soprattutto quelli connessi all'uso di sostanze stupefacenti e all'abuso di alcool.

Quindi, anche in stagione di carnevale e anche nella cittadina regina dei festeggiamenti, non sono mancati i controlli della polizia stradale che, tra venerdì e sabato, hanno interessato il casello di Viareggio. Qui, gli agenti, con l'ausilio del personale sanitario della Questura di Lucca e dell'unità cinofila della Questura di Genova, hanno passato al setaccio tutte le auto in transito e controllato le oltre 50 persone che si trovavano a bordo.

Così, grazie all'etilometro e al fiuto di Nagut, un meraviglioso esemplare di pastore tedesco, un quarantenne della provincia di Massa Carrara è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente, mentre un altro conducente era alla guida con un tasso alcolemico al di sopra dei limiti consentiti: per entrambi il ritiro della patente e, segnalazione in Prefettura per il primo e sanzione pecuniaria e decurtazione di 10 punti per il secondo.