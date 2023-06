Contributi affitto Via alle domande

Via al bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per il 2023, per i quali il Comune ha impiegato 40mila euro.

Domande fino al 1 luglio,

tra i requisiti: la residenza anagrafica nel Comune; la titolarità di regolare contratto di locazione ad uso abitativo; assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi il cui valore complessivo sia superiore a 25mila euro

Tra i requisiti necessari alla partecipazione al concorso figurano, inoltre, un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25mila euro, il non superamento del limite di 40mila euro di patrimonio complessivo. Non bisogna essere titolari di altri benefici pubblici erogati da qualunque ente a titolo di sostegno alloggiativo e relativi allo stesso periodo.