Conto alla rovescia per la Regatalonga. Rassegna nata con scopi benefici

Una veleggiata in ricordo e in memoria delle vittime della strage del 29 giugno 2009, accaduta, oggi, quindici anni fa, quella organizzata dal Club Nautico e dalla Lega Navale Italiana, con la collaborazione dell’associazione Il Mondo che vorrei, che si terrà con la 38^ edizione della Regatalonga, domenica 7 luglio, nelle acque tra il litorale di Viareggio e Forte dei Marmi. Alla manifestazione, il cui ricavato andrà interamente all’associazione dei familiari delle vittime, potranno partecipare tutti i tipi di imbarcazioni, che potranno essere ospitate negli ormeggi del Circolo organizzatore per la durata della manifestazione, e i membri degli equipaggi dovranno essere iscritti, tutti, alla Fiv. La partenza è fissata per le 13, in un percorso che si articolerà dalla linea di partenza dal molo nord di Viareggio ad un gommone del pontile di Marina di Pietrasanta. Scaduto il tempo massimo, saranno presi in considerazione i passaggi della boa a Marina e il Comitato Organizzazione, una volta transitati tutti i concorrenti, stilerà una classifica, senza, però, alcuna premiazione.