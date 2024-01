Contabile da Toscopesce. Ristorante seleziona

UN AMMINISTRATIVO DA TOSCOPESCE

Cercasi personale nel campo amministrativo (registrazione fatture italia ed estere,fatturazione elettronica,modelli intra,registri iva,lipe,pacchetto office,ecc..).questo come lavoro urgente da svolgere,con la necessita’ di ampliare il campo lavorativo fino al raggiungimento della completezza dei lavori che ci necessitano per questa posizione.si tratta di un lavoro full time con orario dalle 8 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30 dal lunedi al venerdi e il sabato 8-13. Cv: [email protected]

PERSONALE RISTORANTE AL LIDO

Ristorante da Franco a Lido di Camaiore cerca 1 CAMERIERE da impiegare da subito fisso tutto l’anno con esperienza e un AIUTO PIZZAIOLO da marzo e per la stagione. Candidarsi al locale in via Aurelia 108.

BARISTA

Stabilimento balneare “King” a Marina di Pietrasanta cerca da marzo a maggio a chiamata nei weekend; da giugno a settembre stagionale. Orario 9 – 16, disponibilità di vitto. Cv:[email protected]