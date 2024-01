Consulta dello sport: ultimi giorni per presentare domanda

C’è tempo fino al 20 gennaio per aderire alla neonata Consulta Comunale dello Sport. L’Assemblea sarà costituita da un rappresentante (presidente o suo delegato) per ogni società/associazione sportiva operante nel territorio di Forte dei Marmi con un’attività sportiva espletata in modo continuativo a livello agonistico, formativo o amatoriale e che sia iscritta all’albo delle associazioni del Comune e da un rappresentante per ogni istituzione scolastica statale o non statale presente sul territorio. I soggetti interessati, al fine di consentire un primo insediamento della Consulta, sono invitati a comunicare la propria volontà di aderire, designando il proprio rappresentante, utilizzando l’apposito modulo (disponibile all’Ufficio Sport o scaricabile dal sito del Comune, che dovrà pervenire entro sabato 20 con consegna diretta al servizio protocollo; invio tramite per a [email protected]. Sul sito internet del Comune nella sezione sport è consultabile anche il regolamento. Per informazioni: 0584 280244-264.