Consorzio di Bonifica. Approvato il triennale

Il nuovo presidente del Consorzio di Bonifica Toscana Nord e la rinnovata assemblea possono contare su un bilancio solido, grazie all’approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 da parte dell’assemblea uscente, guidata da Ismaele Ridolfi. Questo è un atto fondamentale per garantire la continuità delle attività del Consorzio sin dal primo giorno di insediamento. Ridolfi ringrazia i membri dell’assemblea per aver approvato il documento, senza il quale sarebbe stato impossibile utilizzare le risorse economiche disponibili, costringendo a lavorare in dodicesimi di spesa. Ora, invece, possono attuare le variazioni necessarie per implementare le strategie operative.

Il bilancio triennale si basa sulla coerenza e solidità dei conti economici dell’ente. Negli ultimi tre anni, i ricavi sono rimasti stabili, attorno ai 22 milioni di euro, principalmente dai contributi dei consorziati. Inoltre, è previsto un finanziamento straordinario di 430mila euro dalla Regione Toscana per l’intervento sul fiume Serchio nel 2025. Anche i costi vengono mantenuti costanti, sempre con un approccio prudente e affidabile.

Ridolfi evidenzia che i conti del Consorzio sono stati solidi, permettendo di sostenere tutte le attività istituzionali, inclusa la manutenzione del reticolo idraulico per ridurre il rischio. Questo non è stato facile, considerando la congiuntura internazionale negativa e l’inflazione, che ha raggiunto livelli significativi. Nonostante le difficoltà, non sono stati necessari ritocchi al contributo di bonifica, grazie a strategie efficaci, in particolare nell’efficientamento energetico e nell’utilizzo di fonti rinnovabili.