Consorzio bonifica. Posto da ingegnere

2 OPERAI IMPIANTISTI

Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord ha indetto un avviso di selezione pubblica è relativo alla la formazione di una graduatoria per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato per un anno di 2 operai impiantisti e/o manutentori parametro D116 del vigente CCNL https://www.cbtoscananord.it/avv20240603_operai/

1 INGEGNERE

Il Consorzio di Bonifica Toscana nord ha indetto un secondo avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato per due (2) anni di n. 1 ingegnere elettrico o elettronico – impiegato direttivo tecnico parametro A160 del vigente CCNL https://www.cbtoscananord.it/avv20240603_ing/

SPECIALISTA AMMINISTRATIVO CONTABILE COMUNE SERAVEZZA

Scade il prossimo 20 giugno il termine per presentare domanda di partecipazione al concorso pubblico per la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato, dell’area funzionari e dell’elevata qualificazione, profilo specialista amministrativo contabile, da destinarsi al Settore 5 Risorse umane e finanziarie del Comune.

Il bando di concorso è disponibile sul sito web del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente e, da qui in Bandi di concorso. Le domande di ammissione devono essere presentate esclusivamente tramite il portale del Reclutamento InPA (www.inpa.gov.it), compilando il relativo modulo online.