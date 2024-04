Consiglio dell’Uoei:. Benassi è il presidente. Ecco i componenti

Rinnovato il consiglio della Sezione Uoei di Pietrasanta composto da 13 membri. Un momento importante per l’associazione da poco passata a ente del terzo settore e che conta più di 260 soci. Nuovo presidente sezionale è Raimondo Angelo Benassi, decano degli scout aderenti alla sezione e già presidente in passato della sezione stessa. La professoressa Anna Paltrinieri, presidente uscente, ha ricevuto i ringraziamenti di tutto il consiglio e rimane nel consiglio stesso come vice presidente. Le cariche assegnate sono quindi: presidente Raimondo Angelo Benassi; vice presidenti Antonio Tosi, Anna Paltrinieri; segreteria Silvia Garbati, cassiere Roberto Baldi. Responsabili dei Gruppi Escursionismo: Roberto Benassi, Antonio Tosi; Turismo e cultura: Anna Paltrinieri

Rapporti con i gruppi: Rosilio Giaconi (Bike), Gruppo scout Giovani Uoei Sandro Bonuccelli. L’associazione gestisce due rifugi ad uso solo dei soci: La Fania a Stazzema e Il rifugio Passo delle Radici nel comune di Castiglione di Garfagnana.