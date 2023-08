Consigliere preso a male parole Voleva solo ispezionare la piscina

"Aggredito con frasi irripetibili perché intendevo fare un sopralluogo alla piscina comunale". Vittima dell’increscioso episodio è il consigliere comunale Pietro Bertolaccini, ex assessore ed esponente della lista d’opposizione ’Per Massarosa’.

I fatti risalgono alla serata di lunedì. "Da tempo la lista civica si sta occupando di diverse problematiche di carattere economico e strutturale legate alla piscina – scrivono gli esponenti della lista Bertolaccini e Marzia Lucchesi, con l’appoggio della Lega (Nicola Morelli e Pietro Cima) e di parte di Fratelli d’Italia (Alberto Coluccini) –; proprio in base alle segnalazioni inviate dai consiglieri di Per Massarosa che denunciavano una grossa infiltrazione d’acqua dal detto, Bertolaccini nella sua veste di consigliere comunale ha deciso di fare un sopralluogo di controllo e verifica".

Tutto regolare, fin qui. Poi, il faccia a faccia. "Quando si è presentato alla piscina comunale, inizialmente gli è stato impedito di entrare sul piano vasca, adducendo il fatto che era chiusa al pubblico, ed è stato aggredito verbalmente con epiteti irripetibili. Dop aver detto che era lì come consigliere comunale, con difficoltà è riuscito ad entrare sul piano vasca ed esercitare la sua funzione ispettiva e di controllo". Ma la faccenda non si è esaurita lì. "La direzione dell’impianto ha chiamato i vigili, i quali non hanno fatto altro che spiegare che Bertolaccini aveva diritto di entrare per fare qualsiasi verifica ritenesse opportuna, proprio grazie al suo ruolo di consigliere comuanale. La verifica ha poi confermato quanto era stato segnalato".

Ossia che piove dal detto della piscina. Al di là della veridicità della segnalazione, comunque, "i consiglieri di opposizione sono indignati per il fatto – continuano – e tengono a precisare che quanto accaduto non li farà desistere dal controllare e portare all’attenzione dell’amministrazione tutto quanto ritengono opportuno segnalare su eventuali criticità strutturali per gli edifici di proprietà comunale. Inoltre, i gruppi di opposizione – concludono Per Massarosa, Lega e Fdi – ritengono che il problema strutturale che hanno rilevato, che data da diversi anni, avrebbe dovuto essere già stato analizzato nei dettagli dai vari dirigenti dei lavori pubblici che si sono succeduti, visto il forte impatto che ha sulla sicurezza pubblica. Invece, da quanto risulta, non esiste alcun documento formale che attesti che queste infiltrazioni non sono pericolose per la sicurezza della piscina".

RedViar