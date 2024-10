Connessione in tilt. Uffici non collegati

Da ieri e sino a mercoledì prossimo 23 ottobre, potranno esserci problemi nel raggiungere il sito del Comune ma anche alcuni uffici. Sono infatti in programma complessi lavori di migrazione della fornitura del servizio internet che comporterà, in alcuni momenti, difficoltà nel caricare e sincronizzare le pagine del sito istituzionale, comprese quelle dell’albo pretorio. Le operazioni avranno ripercussioni anche sulla posta elettronica, tanto che gli uffici non sempre potranno inviare e ricevere regolarmente le email. I problemi potranno interessare anche le linee telefoniche della polizia municipale e del settore edilizia.