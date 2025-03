Confindustria più solida. Azimut Benetti nuovo socio

Si fa più forte, anzi fortissima, l’azione di Confindustria Nautica con il nuovo socio Azimut Benetti. Due colossi: il primo tra i più importanti enti istituzionali e operativi nel settore, e il secondo quale azienda della grande nautica da diporto prima al mondo. Il ritorno di Azimut Benetti in seno a Confindustria Nautica, è salutato così dai rispettivi vertici. Saverio Cecchi, presidente dell’ente, ha detto: "Avevo il mandato di unificare sotto una forte rappresentanza associativa tutta la filiera del settore. Sono orgoglioso, quasi al termine del mio mandato, del raggiungimento completo di tale obiettivo con il ritorno in associazione del gruppo Azimut Benetti e sottolineo con soddisfazione l’adozione all’unanimità della delibera di ammissione da parte degli organi statutari".

Da parte sua, Marco Valle, amministratore delegato di Azimut Benetti ha dichiarato: "Crediamo fermamente che una industria nautica più unita sia una industria più forte, capace di affrontare le sfide globali con maggiore coesione e visione strategica. Lavorare insieme significa non solo consolidare il ruolo dell’Italia come leader mondiale nella nautica, ma anche promuovere innovazione, sostenibilità e crescita per l’intera filiera. La scelta di aderire a Confindustria Nautica è espressione di questo impegno".

Confindustria Nautica dal 1967 sostiene e favorisce lo sviluppo della nautica, con una filiera di imprenditori capaci di innovare, comprendere e rispondere alle trasformazioni. Opera a livello istituzionale come soggetto di confronto con le forze politiche e di governo. Azimut Benetti è da 25 anni leader assoluto nel mercato mondiale con una quota del 20%. Ha attualmente 167 yacht in costruzione e portafoglio ordini di 2,6 miliardi.

Walter Strata