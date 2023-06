Concorso Ri-generazione La proposta Soroptimist ha premiato il Piaggia

Come i giovani vorrebbero ri-generare la propria città? E’ il senso del concorso nazionale "Ri–Generazione città giovane"

lanciato dal Soroptimist International: nella sala di rappresentanza del comune di Viareggio sono stati consegnati i riconoscimenti agli alunni dell’Istituto Piaggia che hanno letteralmente stupito con una proposta multimediale volta a esplorare e migliorare la città in cui vivono. Gli studenti, coordinati dal docente di riferimento, hanno potuto partecipare realizzando un elaborato in formato digitale, singolarmente o in gruppo, per inviare una proposta progettuale, un desiderio, un’idea per contribuire ad apportare un cambiamento positivo nella propria città. Alla presenza del vice sindaco Valter Alberici, sandra mei assessore alle politiche culturali ed educative e della vice presidente del Soroptimist Club Viareggio Versilia Erica Palmerini, della dirigente scolastica dell’Isi Piaggia, professoressa Rossana Pacini e di tante socie del club, sono state premiate 1^classificate: le classi 4^ Turistico e 3 AB del Liceo Artistico Multimediale dell’Isi Piaggia, con il progetto www.vivi-viareggio.it

Digitando il link o attraverso un QRcode, si potrà entrare ed avere diverse informazioni sulla città – grazie ad un portare strutturato in sottosezioni – che spaziano dall’arte allo sport a curiosità enogastronomiche tra percorsi e spigolature, il tutto tradotto in quattro lingue. Si potrà vedere il famoso Binar10, la piccola Bricklane, luogo di riqualificazione creato su via Ponchielli con murales srtistici dopo l’incidente ferroviario, progetto di successo da anni promosso dal Soroptimist, e tanto altro ancora.

"Abbiamo lanciato questo concorso di idee – ha sottolineato la vice presidente del club, Palmerini – affinchè i più giovani si potessero messtere prova nel sottoporre all’amministrazione comunale la loro idea non solo per compiere un’opera di divulgazione ma anche per migliorare le potenzialità e le bellezze di Viareggio". "E’ un sito davvero molto ricco e ancora in via di sviluppo – ha commentato con soddisfazione l’assessore Sandra Mei – davvero alla portata di tutti, visto che è stato anche tradotto: stamani ho avuto la possibilità di ascoltare quello che è il sogno degli studenti per la nostra città ed è stata un’occasione stimolante di confronto". Visto il successo presto sarà dettagliato il bando per ripetere il concorso sarà riproposto anche per l’anno scolastico 202223.