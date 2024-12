Concorso fotografico con il maxi panettone. Lo ha realizzato il mago della cartapesta Allegrucci

La secolare arte del Carnevale di Viareggio si mette al servizio dei più piccoli e del clima natalizio con un’iniziativa inedita oltre che lanciata in esclusiva per Forte dei Marmi. Si tratta del maxi panettone da scartare e da “scattare“ (nella foto) dato che l’iniziativa ideata da Gabriele Filippini, patron della storica azienda “Fiore 1827“ di Siena, consiste in un contest fotografico. Per l’occasione sono state messe insieme due creatività artigianali differenti, ossia quella dolciaria e quella dei maghi della cartapesta del Carnevale di Viareggio. Lo stand, allestito in via Mazzini fino a Natale, è stato infatti realizzato da Jacopo Allegrucci, pluripremiato al Carnevale di Viareggio e vincitore dell’edizione 2024 per i carri di prima categoria. Per partecipare è sufficiente utilizzare la sagoma del maxi panettone, giocando con la fetta da 40 centimetri, e inviare la foto su Instagram utilizzando l’hashtag #panettonefiore.