Concerto di San Biagio al Teatro Galeotti

È una domenica ricca di eventi in occasione della festa del patrono, San Biagio. Oggi alle 11 il teatro comunale “Galeotti” accoglie il “Concerto di San Biagio” del maestro Michael Guttman.(foto) Il maestro in doppia veste di direttore d’orchesta e musicista al violino, è affiancato dai musicisti di EstrOrchestra, propone brani di Mozart. Attraverso le voci del soprano Rachael Stellacci e del baritono Romano Martinuzzi si assapora un repertorio emozionante. Aperte le mostre “Africa Tunes” nella Chiesa e nelle sale del Chiostro di Sant’Agostino, “Io non sono una fotografa” in sala delle Grasce e “Da un filo… in poi” al San Leone”. Aperti gli spazi museali del circuito comunale Museo dei Bozzetti, Barsanti e Archeologico e Casa Carducci a Valdicastello.