Concerto d’autunno nella chiesa parrocchiale

Un fine settimana in ricordo di eventi drammatici.

Sabato alle 18 la chiesa parrocchiale di Capezzano Monte ospita il Concerto d’Autunno, ingresso libero, al quale partecipano il Coro Versilia (foto) di Capezzano Monte e il Coro Voci del Serchio di Castelnuovo di Gafargnana. L’evento musicale è la cerimonia di apertura in ricordo degli sfollati di guerra Capezzano Monte. Dopo 80 anni dal conflitto bellico in cui i cittadini di Capezzano Monte dimostrarono solidarietà dando rifugio a oltre 4000 sollati domenica alle 16 si terrà una via crucis partendo dalla chiesa di Capezzano fino alla croce in località Monticolegno durante la quale si mediterà sulla pace. La cerimonia sarà presieduta da S.e. monsignor Paolo Benotto,arcivescovo di Pisa.