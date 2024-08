Concerto all’alba. Torna Revich talento al violino

Concerto all’Alba a Ferragosto: bis per il divo del violino Yury Revich, con il maestro Cesare Goretti al pianoforte. Dopo lo straordinario consenso del pubblico della scorsa edizione, l’assessorato alla cultura e Fondazione Villa Bertelli, hanno riconfermato la presenza del violinista Revich, virtuoso interprete internazionale della musica. Il Concerto all’Alba sul Pontile – con inizio alle 6 – alla sua settima edizione è uno degli eventi di punta. "Il concerto – afferma Graziella Polacci, assessore alla cultura e turismo – si è rivelato fin dalla prima edizione un evento di grande richiamo: una manifestazione a cui teniamo particolarmente perché si svolge in un momento suggestivo, quello dell’alba, in cui si può scoprire una Forte dei Marmi più intima".

"Il ritorno di Revich – sottolinea il presidente di Villa Bertelli, Ermindo Tucci – è un chiaro segnale della notorietà e credibilità che il concerto all’Alba ha acquisito nel mondo artistico. Il maestro, ambasciatore Unicef, considerato tra i violinisti più espressivi della sua generazione, fin da giovanissimo ha incantato le platee di tutto il mondo con il suono dello Stradivari del 1709 con il quale spesso si esibisce e nelle sue esecuzioni esprime l’equilibrio tra l’aspetto virtuosistico e solistico e quello del suono d’ensamble". Quest’anno al concerto sul Pontile eseguirà un programma di Paganini, V. Monti, Antonio Bazzini, Brahams, John Williams, Gershwin-Frolov. In occasione del centenario dalla morte di Giacomo Puccini il maestro Goretta suonerà alcuni brani del grande compositore. Al termine, colazione del pescatore, con pane e acciughe, offerta a tutti i presenti dall’Associazione dei Pescatori del Pontile Caricatore.