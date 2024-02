Concerti, mostre e ristrutturazioni. Via libera del Comitato Puccini

VIAREGGIO

Via libera definitivo del Comitato Nazionale per le celebrazioni del Centenario della morte di Giacomo Puccini al masterplan per il recupero dei "luoghi de Maestro". Ieri mattina nel corso della riunione presieduta dal direttore d’orchestra Albero Veronesi, infatti, sono stati approvati i provvedimenti predisposti nei giorni scorsi, ma è arrivato anche il semafero verde per tutta una serie di inziative che si articoleranno nel corso dell’anno. Tra queste rientrano alcune mostre dedicate al grande compositore deceduto il 29 novembre 1924 a Bruxelles, ma anche concerti e rappresentazioni di opere di Puccini come "La Bohème" che sarà proposta agli studenti delle scuole della provincia di Lucca in primis e successivamente a quelli dell’intera Toscana. In questo programma sta prendendo corpo anche il grandissimo concerto annunciato durante il Festival di Sanremo da Amadeus e che nelle intezioni si dovrebbe tenere all’Arena di Verona e vedere la partecipazione di artisti di caratura mondiale. Ma non è escluso che alla fine l’evento possa essere spostato a Torre del Lago che fu il buen retiro di Puccini.

E proprio al Comune di Viareggio andrà la fetta più consistente del finanziamento previsto per il masterplan dei luoghi del Maestro. Un milione e duecentocuinquanta mila la somma sstanziata infatti dal Comitato per sostenere il recupero di villa Caproni e per sostenere le attività del Festival Pucciniano. Poco più di un milione sarà destinato, invece, al Comune di Lucca che dovrà finanziare con 900mila euro la villa nel quartiere Marco Polo oggi di proprietà della Fondazione Puccini di Lucca, mentre 100mila euro serviranno alla ristrutturazione del teatro del Giglio e 30mila euro per il completamento della ciclovia Puccini. Infine 90mila euro saranno assegnati al Comune di Pescaglia per un progetto di street art e per la valorizzazione del Museo di Celle.

Per i tre Comuni si tratta di un passaggio particolarmente atteso e che va nella direzione, indicata dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, di lasciare un segno concreto e tangibile del Centenario. L’obiettivo, infatti, è che partendo dalla riqualificazione dei "luoghi del Maestro" possano essere sviluppati dei progetti per un turismo culturale, sostenibile, che aiuti a diffondere nel mondo la conoscenza del musicista più innovativo della lirica italiana del Novecento.