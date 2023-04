Conad Soste lunghe Stangata per i furbetti

Parcheggiano alla Conad per ore: il supermercato ha messo il controllo con le videocamere e ai proprietari di auto ferme più di 2 ore invierà una penale di 25 euro al giorno, fino ad un massimo di 400 euro, oltre alle spese di spedizione. Il sistema è operato tramite la ditta ParkDeport Srl di Bolzano. I cartelli esplicativi della nuova regolamentazione sono ben evidenti agli ingressi del parcheggio con i riferimenti di legge chiaramente leggibili. Non ci sono colonnine per fare un biglietto. Tutto si basa sul rilevamento della targa tramite telecamere al momento dell’accesso su di un’area che è privata, e quindi soggetta a possibile regolamentazione, come ora è avvenuto. In altre parole, i clienti del supermercato non devono fare nulla di diverso da quanto fatto finora: "In caso di ritardo possono rivolgersi al personale della Conad e non ci saranno problemi".