Con Wax a Viareggio un tuffo negli "Anni Settanta" - ICare

L’onda lunga del Ferragosto porta in città, sulla rive del Beach Stadium al bagno Flora, un “Amico di Maria“. Lei è la De Filippi e lui è Wax: giovane talento della musica pop e allievo di Arisa sui banchi del talent di Canale 5, impegnato in tour (de force) che uscito dalla scuola di "Amici" l’ha portato ad attraversare, in lungo e in largo, tutto lo stivale.

E a Viareggio, il 19 agosto, Wax (al secolo Matteo Lucido) porterà alcune delle canzoni che ci hanno fatto compagnia in quest’estate rovente: da "Turisti per sempre" fino ad "Anni Settanta", passando per "Ballerine e guantoni" fino a "Colori", l’ultima hit. Ad aprire il concerto, ad ingresso gratuito, saranno i dj di Radio Stop, che dalle 18 animeranno la spiaggia del Molo con un beach party. L’evento è co-organizzato proprio da Radio Stop, dal Comune di Viareggio e dal Beach Stadium, mentre main sponsor della serata è la società partecipata ICare.

Red.Viar.