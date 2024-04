Con lo sguardo aperto sul futuro. Ecco i nostri giornalisti in erba

Dal mare alla collina, da Viareggio a Camaiore, passando per Lido e Capezzano Pianore. Sono sei le scuole che hanno partecipato, con diverse classi, a questa edizione del campionato di giornalismo “Cronisti in classe“ organizzato da La Nazione per avvicinare i giovani al mondo della cronaca. Con l’obiettivo, stimolato dai docenti-tutor, di investigare, comprendere, analizzare e raccontare storie del territorio e non solo. Storie del presente e del passato, proposte attraverso lo sguardo proiettato sul futuro della nuova generazione. Un’occasione per i giovani, di mettersi alla prova con le sfide dell’informazione, ma anche per i nostri lettori, che hanno potuto comprendere, su queste pagine, il punto di vista degli studenti, e cogliere le speranza, le preoccupazioni, gli stimoli e le urgenze di questo tempo.

In campo, proponendo pagine tematiche, corredate da immagini, vignette e titoli accattivanti, sono scese la scuola media “Pistelli“ di Camaiore, la “Viani“ di Viareggio, la “Rosso di San Secondo“ di Capezzano Pianore, la “Jenco“ della Darsena viareggina, e ancora la scuola media “Franca Papi“ di Viareggio e la “Rosi“ di Lido di Camaiore. Ad ogni studente e ad ogni studentessa, e ai docenti che hanno partecipato, va il ringraziamento della redazione per gli spunti e gli stimoli donati. Una giuria è a lavoro per valutare ogni singola inchiesta, e presto tutti i partecipanti si ritroveranno in una giornata di festa per la cerimonia di premiazione.