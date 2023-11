Con la maschera nel sangue. Folla alla festa di Halloween

Pioggia, sole o vento, poco importa: l’anima carnevalara dei viareggini è sempre pronta a incendiare la festa. Basta mettere insieme i giusti ingredienti, a partire da una location d’eccezione come la Cittadella del Carnevale che nella giornata di martedì si è vestita a tema, tra teschi, zucche e ragnatele, per accogliere la festa di Halloween. Nel pomeriggio è toccato ai più piccoli, che hanno potuto giocare e divertirsi con spettacoli, animazione, teatro, musica e gli immancabili dolcetti. In serata è toccato ai grandi, che si sono scatenati sulle note dei Kiss, rievocati dalla cover band Sonic Boom, e poi sulle melodie più famose degli Anni Novanta.

Ma l’atmosfera autunnale – complice il cielo grigio che continuerà a farci compagnia ancora per qualche giorno – non si esaurisce nella notte delle streghe. Ieri ha preso il via il Lucca Comics & Games, e contestualmente ha riaperto i battenti la dèpandance della manifestazione allestita in piazza Mazzini. Per la prima volta, dunque, la manifestazione che ha fatto le fortuna della città della Pantera sbarca in riva al mare. E lo fa con tutti i crismi: nel padiglione di 400 metri quadri gli addetti del Lucca Comics accompagneranno appassionati e neofiti nel mondo immenso dei fumetti e dei giochi, con una declinazione particolare sui giochi da tavolo e quelli elettronici. E non mancheranno rarità appetibili per gli amanti di fumetti e giochi.

Il padiglione sarà corollato inoltre da sfilate di cosplayer – parteciperanno alcuni tra i gruppi più famosi d’Italia –, photo opportunity e prodotti particolari che sapranno accendere la passione degli aficionados. Che anche di ritorno da Lucca, potranno continuare a vivere la loro grande passione... con lo sfondo del tramonto sul mare che soltanto Viareggio sa regalare.

RedViar