Comune, dura replica alla Cisl: "Tutte le altre sigle hanno firmato"

"E’ significativo il fatto che tutte le altre sigle sindacali abbiano ritirato lo stato di agitazione relativo alla polizia municipale davanti al prefetto, dimostrando la bontà dell’operato dell’amministrazione comunale, anche a seguito di verifiche ispettive di diversi organismi pubblici". Il segretario generale e la dirigente al personale sottoscrivono la replica alla Cisl – Fp che invece ha deciso di non firmare il contratto aziendale dell’ente. "Il contratto decentrato – evidenzia la dirigenza del Comune – è frutto di mesi di trattative portate avanti con tutte le sigle sindacali che hanno ritenuto di partecipare ai lavori sia in sede di delegazione trattante che di gruppi di lavoro. Tutto il materiale oggetto di studio e confronto riguarda anche le tematiche che inopinatamente la missiva della Cisl afferma di essere stata oggetto di propria richiesta di chiarimenti, ed in particolare fondo salario accessorio, bozza del contratto decentrato integrativo, delle progressioni economiche orizzontali e verticali. Il fondo salario accessorio è stato approvato con atti formali pubblicati; le progressioni orizzontali trovano un limite numerico massimo nelle indicazioni del ministero e della Corte dei Conti per cui sarebbe inutile destinarvi somme non poi spendibili; le progressioni verticali in deroga sono state rinviate al contratto decentrato 2024 esendo utilizzabili fino all’anno 2025; le progressioni verticali orginarie sono fuori dal fondo produttività e saranno oggetto di programmazione con il piano dei fabbisogni del personale. Non si condivide l’accento negativo della Cisl – prosegue la nota del Comune – sulla produttività che rappresenta invece uno degli elementi di maggiore duttilità e modernità nele politiche di gestione del personale, legandosi agli obiettivi annuali assegnati ai servizi".

"Riguardo la tematica dei festivi infrasettimanali della polizia municipale – insistono il segretario generale e la dirigente al personale – il contratto decentrato regola in perfetta sintonia con il contratto nazionale. Assolutamente contestabile è il rilievo della Fp Cisl realtivo all’indennità di servizio esterno in quanto la stessa nel Comune di Forte dei Marmi risulta tra le più alte dell’intero comprensorio. Inoltre la misura delle varie indennità da ripartirsi fra le figure professionali è stata proposta dalle sigle sindacali riunitesi nelle sedi proprie e anche in assemblea".

Francesca Navari