Comprensivi: 2.032 gli studenti delle prime

Sono 2032 gli studenti neo iscritti alle prime classi degli istituti comprensivi della Versilia: 883 alla primaria e 1149 alla secondaria di I grado. A Forte dei Marmi ci saranno 56 nuovi bimbi, all’ Istituto comprensivo Pietrasanta 1, quello del centro storico, 42, a Pietrasanta 2 i neo iscritti saranno 49. 50 i bambini che a settembre si ritroveranno nelle aule dell’Ic Seravezza. La scuola Margherita Hack di Massarosa registra 72 studenti e 49 l’"Armando Sforzi". Ben 77 a Camaiore 3, nella frazione di Capezzano, 50 all’istituto comprensivo Camaiore 1, del centro storico, e 63 bambini frequenteranno il Giorgio Gaber a Lido. A Viareggio: in testa per la primaria, troviamo il comprensivo Darsena con 103 iscritti, seguito dal Marco Polo Viani con 85 iscritti e l’Ic Torre del Lago che a settembre avrà 69 alunni in prima. Al Don Milani 61 e al Migliarina-Motto 57. Ma i dati relativi agli Istituti comprensivi riguardano anche le ex scuole medie. 1149 i ragazzi versiliesi che frequenteranno la prima classe della Secondaria di primo grado: in testa c’è il Marco Polo Viani con 124 alunni, seguito dall’Istituto S. Anna di Stazzema-Enrico Pea di Seravezza con 121 iscritti e il don Milani del Varignano con 113 studenti. Bene anche il Darsena con 90 iscritti. 88 sono i ragazzi che hanno scelto il Motto, 86 a Forte dei Marmi, 81 al Gaber di Lido di Camaiore, 77 al comprensivo Hack di Massarosa e 75 a Camaiore 1. All’Armando Sforzi di Massarosa andranno 71 studenti, 62 quelli iscritti a Capezzano e 61 a Torre del Lago. A Pietrasanta 1 gli alunni iscritti sono 60 e al comprensivo Pietrasanta 2, 40.