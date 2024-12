Commissione pari opportunità. Pardini e Tarabella lasciano

Lo avevano preannunciato giovedì in consiglio comunale e così è stato. La capogruppo di Creare Futuro Clarissa Pardini (nella foto) e l’altra consigliera Mara Tarabella si sono dimesse dalla commissione pari opportunità. Il motivo è l’assenza di dialogo da parte della maggioranza. "Abbiamo letto con piacere dell’iniziativa promossa dall’amministrazione il 25 novembre per la Giornata contro la violenza sulle donne – spiegano – ma ancora una volta siamo rammaricate per la mancanza di coinvolgimento e condivisione, nonostante le richieste e le esortazioni degli anni precedenti. La ricorrenza del 25 novembre dovrebbe andare al di là dei colori politicime delle prese di posizione. E invece anche quest’anno ci siamo sentite dire che la riunione per definire gli eventi era già stata fatta senza di noi".

Da qui la decisione di Pardini e Tarabella di abbandonare la commissione pari opportunità. "Compreso in maniera chiara che non c’è volontà, da parte della maggioranza, di far lavorare la commissione nella maniera più giusta e conforme al nome che porta, abbiamo deciso di rassegnare le dimissioni da membri d’opposizione all’interno della commissione. Inutile far parte di una commissione che in questi anni non si è mai riunita se non su nostra esortazione. È una decisione che abbiamo preso con profonda tristezza".