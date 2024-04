Commissariato del Forte. Una donna al comando

Il commissariato di Vittoria Apuana sarà guidato per la prima volta da una donna. Roberta Frangiosa è la nuova dirigente, presentata ufficialmente ieri mattina dal questore di Lucca, Edgardo Giobbi. Frangiosa, che negli ultimi tre anni ha diretto l’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Lucca, in precedenza aveva prestato servizio alla polizia di frontiera all’aeroporto di Fiumicino di Roma e poi, nel 2020, al commissariato di Viareggio prima di andare a Lucca. Originaria di Benevento, 46 anni sposata con due figli di 10 e 12 anni, si è detta soddisfatta di intraprendere questa nuova esperienza alla vigilia dell’inizio dell’estate. "E’ per me un incarico prestigioso – ha esordito – poter tornare in Versilia in un periodo diverso rispetto all’esperienza limitante del 2020 in pieno Covid. Adesso ci organizzeremo nel migliore dei modi sia sul fronte della sicurezza che della prevenzione che è un aspetto fondamentale da sviluppare con presenza di personale e gestione del territorio. Devo dire che ho trovato una sruttura assai performante". Concetto ribadito dal questore Giobbi. "Questo commissariato è un’eccellenza dal punto di vista operativo ed amministrativo – ha esordito – ma sono previsti tre elementi di rinforzo in pianta stabile a cui si aggiungerà il personale per l’estate sia al Forte che a Viareggio. Ricordo che in Versilia storica è garantita la volante h24 tutto anno, non abbiamo mai avuto lamentele sull’operatività delle risorse e mai problemi col rilascio passaporti, in un territorio decisamente complesso, con un turismo straniero elevato e un benessere che fa appetito ai malintenzionati".

Fra.Na.