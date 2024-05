Come difendersi da raggiri ed estorsioni. I consigli agli anziani

L’associazione “Auser filo d’argento” di Viareggio, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, ha organizzato un incontro aperto al pubblico nella propria sede, finalizzato a prevenire e contrastare le truffe agli anziani. Nel corso dell’incontro, che ha visto una cospicua partecipazione di cittadini, il luogotenente Raffaele Ferraro, comandante della stazione Carabinieri di Viareggio, ha illustrato le truffe oggi più ricorrenti ai danni delle persone anziane, fornendo così i consigli utili per conoscerle ed evitarle. L’Arma dei Carabinieri, che ha registrato nell’ultimo anno un sensibile incremento del fenomeno delle truffe ai danni di anziani in tutta la provincia, è impegnata costantemente in un’opera di prevenzione per tutelare dalle truffe le persone più fragili. Diverse persone sono state denunciate nell’ultimo periodo, in Versilia e in Garfagnana, per truffa aggravata ai danni di anziani. In caso di telefonate di sedicenti carabinieri il consiglio è di chiamare immediatamente la Stazione Carabinieri o il 112 per verificare l’autenticità della chiamata.