Comari di Montebello. Gesto che scalda il cuore

Un piccolo gesto si è trasformato in un grande azione di solidarietà e in un abbraccio collettivo per una bambina che ha bisogno di tanto amore. Le Comari di Montebello, il gruppo di donne che ha fatto della solidarietà la propria missione e che si impegna per donare sorrisi e leggerezza del cuore, questa volta ha scelto una pagina di cronaca tragica per donare una carezza lieve. Le Comari di Montebello hanno anticipato il tradizionale pranzo di Natale e hanno deciso di donare l’incasso alla figlia di Eleonora Pedonese, la giovane mamma che un tumore si è portata via strappandola all’amore della figlia, 5 anni, e della famiglia. E così domenica, alla vigilia della giornata dedicata alla donna per dire no alla violenza, le Comari hanno organizzato un pranzo alla parrocchia di Frati con un menù speciale, quello del cuore, e hanno messo a tavola 150 persone, tra cui il primo cittadino Marcello Pierucci, e il ricavato lo hanno donato alla bambina di Eleonora Pedonese perché sotto l’albero di Natale abbia l’abbraccio della comunità.

Un’organizzazione perfetta e curata con le due fantastiche cuoche Laura e Brunella e poi la presidente dell’associazione Fabiola Barsottelli: tutte le comari hanno imbandito la tavola e hanno offerto agli ospiti un ottimo servizio. Il ricavato sarà donato alla nonna della bambina perché possa donarle un sorriso. "La bambina di Eleonora è la bambina di tutti noi che ciascuno porta nel cuore", è il commento di Fabiola Barsottelli, peché un piccolo gesto è diventato un grande atto d’amore.

m.n.