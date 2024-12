Colpo da film alla Conad. Porta sfondata col furgone. Cassaforte portata via

Colpo grosso e danni ingenti alla Conad del capoluogo. Nella notte tra mercoledì e giovedì, quattro persone – o almeno così pare dai primi filmati delle telecamere – hanno portato via la cassaforte dei punto vendita con un ’colpo’ ad alto tasso di devastazione.

Il fattaccio è avvenuto poco prima delle due di notte. "I malviventi si sono presentati con un furgone – spiega la direttrice del supermercato Rosa Dello Sbarba – e hanno travolto i tre panettoni di cemento che teniamo di fronte all’ingresso. Nello slancio, hanno sfondato il portone d’ingresso e una volta dentro hanno puntato dritto alla cassaforte". Che è stata ’legata’ al furgone e trascinata via, travolgendo un’altra porta d’ingresso, quella usata dai dipendenti.

"Il furgone era rubato ed è stato ritrovato poche ore dopo assieme alla cassaforte, svuotata – continua la direttrice –; il nostro punto vendita è dotato di un sistema d’allarme e sia la guardia, sia i Carabinieri sono arrivati sul posto in pochissimo tempo. Ma dal momento in cui i ladri hanno divelto i panettoni a quando se ne sono andati, saranno passati sì e no tre minuti".

I militari sono ancora sulle tracce dei malviventi mentre la Conad, che da sempre a Massarosa è impegnata in iniziative solidali, si sta attrezzando per ’resistere’ in questi giorni di difficoltà. "Siamo aperti e operativi – assicura Dello Sbarba – anche se al freddo, visto che è stato sfondato un muro. Ma i nostri clienti sono apparsi fin da subito comprensivi e vicini al problema che ci ha colpito. Nel frattempo, stiamo continuando a lavorare per ripristinare l’integrità dei locali. È chiaro che, con quel che è successo, non saremo pronti prima di qualche giorno. Ed entrerà in servizio un piantone notturno, ora che il supermercato è vulnerabile".

DanMan