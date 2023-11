Colosso francese compra un immobile che ospita supermarket

Tikehau Capital ha acquisito un portafoglio composto da cinque immobili dove sono attivi supermercati strategicamente posizionati in località turistiche italiane. Gli immobili sono situati lungo la costa toscana: Castiglione della Pescaia, Forte dei Marmi, Venturina Terme, Orbetello e San Vincenzo. La maggior parte del portafoglio è stata costruita o ampiamente ristrutturata negli ultimi 10 anni e consiste in immobili indipendenti di dimensioni inferiori a 2.500 metri quadrati, con layout e format molto solidi. L’operazione, da 37 milioni, è stata strutturata come un sale & lease-back da Unicoop Tirreno, insegna cooperativa della Gdo italiana (Coop) e leader di mercato sulla costa toscana. Il nuovo contratto di locazione prevede una durata tripla netta di 24 anni. Unicoop Tirreno continuerà a gestire i supermercati senza apportare nessuna modifica a livello commerciale, sociale e del personale. Per la Cooperativa toscana l’operazione rappresenta un rafforzamento della propria posizione finanziaria, in particolare in un’ottica di sviluppo di nuove aperture.