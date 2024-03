Collegamento Farnocchia-Sant’Anna. Assegnate le indagini geognostiche

Passo in avanti verso l’agognato collegamento viario tra le frazioni di Farnocchia e Sant’Anna di Stazzema, sogno nel cassetto nonché necessità di cui si parla da decenni e che finalmente vedrà la luce con il maxi intervento da 2,1 milioni di euro (con il contributo della Regione) previsto dal progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dalla giunta il 30 settembre 2022. La novità è che in questi giorni il Comune ha assegnato il compito di effettuare le indagini geognostiche in loco, tramite sondaggi a distruzione e prelievi, propedeutici ai progetti definitivo ed esecutivo finalizzato al nuovo tracciato stradade. Indagini che sono state assegnate alla ditta “Serchio pali srl“ di Lucca, pder un importo complessivo di 30.500 euro.