Collaborazione tra Premio Letterario Massarosa e Università di Pisa: un incontro per studenti e docenti

MASSAROSAL’Università di Pisa incontra il Premio Letterario Massarosa (nella foto una premiazione). Diventa concreta la collaborazione tra il premio letterario Massarosa e l’ateneo pisano, iniziata lo scorso anno quando è entrata a far parte della giuria tecnica Marina Ricucci, docente universitaria a Pisa. Oggi alle 16 a Pisa nell’aula PS1 che si trova nell’edificio E del Polo Fibonacci, è in calendario un incontro per presentare a studenti docenti il premio, la storia, le caratteristiche ed i protagonisti.

"Aprirci al mondo dell’Università era uno dei nostri obiettivi di sviluppo – commenta l’assessore alla cultura Adolfo Del Soldato – un premio che diventa una comunità di lettori, una rete tra istituzioni culturali, un’opportunità di crescita per tutti”. La presentazione del premio all’Università è affidata oltre che a Marina Ricucci, che ha curato l’evento, al professor Stefano Santini, presidente del Comitato Organizzatore del premio che sarà affiancato da alcuni i membri della giuria tecnica. Saranno proiettate alcune interviste ad autrici e ad autori delle varie edizioni del premio letterario. "Siamo orgogliosi del premio e della crescita in questi anni – commenta la sindaca Simona Barsotti–. Quello con l’Università rappresenta un rapporto importante che vogliamo proseguire e sviluppare sempre più".

"Noi continuiamo a sostenere un premio che cresce ogni anno – commenta il dottor Giuseppe Scibetta presidente della Fondazione Pomara Scibetta – arte, bellezza e cultura – la Regione, il Senato e adesso anche l’Università segna un ulteriore passaggio istituzionale per un premio davvero sempre più protagonista".