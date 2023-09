Colazione da Tiffany in spiaggia. La casa di gioielli sbarca a Forte dei Marmi

Forte dei Marmi (Lucca), 27 settembre 2023 – Fa rima con gioielli e con New York. Ma il prossimo abbinamento sarà con Forte dei Marmi. Anche Tiffany sarebbe pronta a sbarcare in paese, allungando così ulteriormente la lista dei brand super lusso che cercano un proprio spazio in Versilia. I rappresentanti della nota azienda statunitense fondata nel 1837 hanno infatti già richiesto la possibilità di customizzare uno stabilimento balneare per l’estate 2024, avanzando una proposta allettante sul fronte dell’immagine, presumibilmente ispirata all’iconico colore verde acqua della casa di gioielli.

Proprio nelle scorse settimane i referenti Tiffany sono andati a dialogare con la direzione di un bagno tra i più esclusivi della costa per presentare il proprio progetto che – secondo i bene informati – non prescinderebbe dall’avere anche un punto vendita o un corner in centro. Ad aprire un percorso di brandizzazione degli stabilimenti balneari è stata la maison Louis Vuitton, prima in tal senso, che quest’estate ha completamente rivisto arredi e cabine del bagno Alpemare di Bocelli imprimendo il proprio riconoscibilissimo logo su tende, asciugamani, divani e pareti.

Una sperimentazione che dal punto di vista scenico ha sortito i suoi effetti visto il numero di scatti e selfie che per tutta l’estate si sono moltiplicati per immortalare una cartolina balneare vistostamente luxury. Lo stesso metodo sarebbe intenzionato a metterlo in atto Tiffany, pronto a dare un’impronta alla spiaggia fortemarmina replicando i propri cuori ’cult’. E, molto probabilmente, anche allo shopping, che promette ulteriori scintille visto che la maison Hermès è pronta a sbarcare nel 2024 nel fondo che oggi ospita il ristorante “Bread al Forte” sul viale Morin, a due passi da piazza Marconi.

Un edificio di due piani dove poter allestire anche lo shwroom e fruire della terrazza panoramica: la volontà di approdare in Versilia sarebbe così forte da fissare l’opening al 2024, cioè con un anno di anticipo rispetto ai piani aziendali. Il passaggio di consegne non avverrà prima della fine dell’anno e poi partiranno i lavori di ristrutturazione per creare i giusti ambienti per le collezioni uomo-donna e arredo casa che caratterizzano l’azienda di moda extra lusso che ha lanciato le iconiche borse Birkin e Kelly. Presto dunque in mostra anche nelle vetrine del Forte.