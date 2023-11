Clonato il profilo di Bocelli. Messaggi falsi a nome del tenore per offrire mezzo milione

Forte dei Marmi (Lucca), 11 novembre 2023 – “Ciao mi chiamo Andrea Bocelli, posso metterti a disposizione 590mila euro se ne hai bisogno". L’invito è allettante e l’immagine dell’artista con la propria pagina facebook pare proprio il maggior biglietto da visita di affidabilità. Quel contenuto – che lascia però più di un dubbio – è la prova che anche il noto cantante è stato vittima di una vera e propria ’clonazione’ del profilo social. In questi giorni il messaggio di Bocelli rimbalza tra contatti vari ed è già stato oggetto di segnalazioni: a colpire è il discorso, articolato e dettagliato, che va ad infarcire un messaggio fake. Pure con qualche delirante riferimento religioso.

"Ciao mi chiamo Andrea Bocelli, musicista in Italia – recita – sono nato il 22 settembre 1958 a Lajatico. Il nome di mia moglie è Veronica Berti. Mi conoscono in tanti in Italia. Si possono fare molte ricerche su di me perchè Dio mi ha aiutato. Dovrei fare la stessa cosa, ecco perchè sono qui. Quali sono i tuoi piani a breve e lungo termine se riusciamo a trovare finanziamenti per te? Ti metterò a disposizione una piccola somma di denaro di 590mila euro per la tua attività affinchè tu possa soddisfare le tue esigenze personali e familiari. Ciò ti aiuterà anche ad aumentare il tuo livello finanziario e diventare qualcuno migliore di ieri e di oggi. Questo è quello che ti auguro ma non voglio che il mio aiuto sia un aiuto pubblicitario". All’account fake che tenta la truffa c’è solo un rimedio: bloccare e segnalare.