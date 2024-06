Cliente al bar "centrato" in testa da un piccione. La titolare: "Basta!"

Stava sorseggiando il caffè, quando a un certo punto ha avvertito qualcosa in mezzo ai capelli. Subito dopo un piccione è volato via passandole sopra la testa: è bastato toccare e annusare per capire di essere stata "centrata" dal pennuto. Il seguito è immaginabile: il senso di ribrezzo, la cliente che lascia il bar inferocita, i titolari che si scusano. E si arrabbiano con il Comune. "Non ne possiamo più: la situazione dei piccioni va risolta – si sfoga Amelia Palla (nella foto), titolare del bar pasticceria ’Il Duomo’ – visto che spaccano bicchieri, fanno volare i piattini e purtroppo, fanno i bisognini in testa ai clienti. Sono pessime figure che facciamo con i turisti, che poi se la prendono con noi. Negli altri comuni fanno qualcosa, da noi tutto tace. Asl e Comune intervengano, è una questione anche igienico-sanitaria. Al San Biagio i piccioni in piazza non si vedono perché ci sono i falconieri che li allontanano: può essere un rimedio, fate qualcosa".

d.m.