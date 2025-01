Se ne va un simbolo del Carnevale di Viareggio: muore Claudio Morganti, “Era l’essenza della festa”

Viareggio, 12 gennaio 2025 – Viareggio in lutto per la morte di Claudio Morganti, 76 anni, capo comico della compagnia teatrale Burlamacco '81. Arguto e sagace. Per oltre 40 anni ha portato in scena la viaregginità pura. La Fondazione Carnevale e il mondo del Carnevale di Viareggio tutto piangono la scomparsa di un interprete genuino e spontaneo dello spirito del Carnevale, capace di trasmettere, con la sua allegria e il suo talento, l’essenza più autentica di questa grande festa.

"La sua abilità nel mescolare il comico con il sociale e il culturale lo ha reso un punto di riferimento per tutti, con la sua capacità unica di far sorridere senza mai perdere di vista il significato profondo della tradizione carnevalesca”, dicono in città.

La sua figura, simbolo di passione e dedizione, resterà per sempre legata alla storia del Carnevale e al cuore della città di Viareggio.

"Finite le mitiche burle – dice il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro – finito il dileggio, finite le nostre telefonate affettuose. Finite le scenette alla Canzonetta, quando massacrava il sindaco lucchese ed io gli regalavo la cittadinanza onoraria dell’ arborato cerchio, finito il luccichio e lo stupore dei suoi occhi quando, dopo lo scherno sulle mie origini, gli consegnavo il buccellato, finito poi, dietro il palco alla fine, il suo abbraccio sempre meno potente col passare degli anni. Ma non è certo finito quello che Claudio Morganti è stato per Viareggio: l’intelligenza del sarcasmo, il difensore della tradizione carnevalesca, il dispensatore di allegria, il popolano popolare schietto, divertente e libero”.