Cisterna ribaltata da settimane: "Quanto carburante sversato?"

Quella cisterna, ribaltata il 24 luglio scorso nel bacino marmifero di Arni, è ancora a ruote all’aria. E il capogruppo di opposizione, oltre che referente di Apuane Libere, Baldino Stagi, ha presentato un esposto ai carabinieri di Seravezza, ai carabinieri forestali, al Comune, ad Arpat e Parco Apuane, allegando video che mostrano un liquido che fuoriesce dal mezzo. "La municipale, carabinieri e forestale non sapevano niente – lamenta – e questa situazione è assurda. Non ho ancora parlato col sindaco, ma va da sè che anche lui, responsabile della salute dei cittadini, non lo sapeva. Dal Parco invece, avertito giorni prima dal Cai, mi hanno risposto che hanno proveduto a isolare il sito con della fettuccia. E’ la soluzione? Voglio sapere – prosegue – quanto gasolio c’era nella cisterna e quanto ne è stato prelevato dalla ditta specializzata perchè la differenza è data dalle decine di litri che presumibilmenhte sono finite nel fiume. Arrivando nella zona si sente un forte odore di idrocarburi e c’è chi racconta di averlo sentito fino a un chilometri. Perchè questa fatica per sapere cosa accade nella zona delle cave?"