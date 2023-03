Ciottorino, che passione Il gran finale col mercato

Il sole tiepido, gli schiamazzi dei bimbi, i giochi, le terracotte da colorare, le torte di cioccolato e semolino, la solidarietà. Non è mancato niente: in piazza Santa Maria la “Fiera del Ciottorino“, che da mezzo secolo accompagna la città verso la festa patronale della Santissima Annunziata, ha vissuto giorni di festa. E ora si prepara al gran finale.

Domani e sabato lungo la via Regia, da piazza Santa Maria fino a piazza Manzoni, resterà allestito il tradizionale mercatino con circa 35 espositori; "Ma sono tante le iniziative in programma per concludere quest’edizione speciale della Fiera che – spiega il presidente della Vecchia Viareggio, Franco Paladini – ha registrato un record di partecipazione ai concorsi dedicati alle scuole. Oltre a tutti gli istituti di Viareggio, abbiamo ospitato anche dei piccoli studenti di Pietrasanta. Siamo felici che questa tradizione cinquantennale si tramandi con questo entusiasmo". E domani pomeriggio, dalle 15, si terrà proprio la cerimonia dei premi “Riccardo Biagini“ per la miglior locandina realizzata dagli studenti delle scuole medie, che diventerà manifesto della prossima edizione della fiera; e il “Premio Roberta Bartali“, al miglior ciottorino dipinto dai bimbi delle elementari. A questi riconoscimenti, da un anno, si aggiunge il “Ciottorino d’oro“; assegnato ad un personaggio che ha scritto la storia della città e della Vecchia Viareggio. "Parteciperà una delegazione dell’amministrazione comunale, che ringraziamo per tutto il supporto dato alla manifestazione – prosegue il presidente del comitato rionale, Paladini –; mentre Daniele Maffei, storico consigliere della Vecchia Viareggio e voce del Carnevale, farà gli onori di casa".

Sempre nell’ambito delle celebrazioni della patrona, l’associazione Terre di Viareggio che collabora con L’Arciconfraternita della SS.Annunziata, da domani nella piazza antistante l’antica chiesa propone l’esposizione degli elaborati per il VI concorso grafico Elios Lippi “Giacomo Puccini: aspettando il Centenario”. E sempre lì, domani dalle 9, in collaborazione con la scuola primaria Leone Sbrana sarà realizzato il tradizionale tappeto a tema religioso ispirato quest’anno alle opere di Antonio D’Arliano. Infine, sabato alle 15.30, incontro storico letterario con Luigi Nicolini dedicato a “Puccini tra vita e arte”condotto da Francesco Borraccini.