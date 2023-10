Cinquantenario Mecanav Camaiore: Festa in Comune

Mezzo secolo per la Mecanav di Bicchio: il sindaco di Camaiore Marcello Pierucci, nella sala consiliare, ha consegnato un attestato per i 50 anni di attività dell’azienda, molto nota nel settore nautico. La ditta fu fondata infatti da Bartelloni Rinaldo di Marignana e da Domenici Osvaldo di Pedona, entrambi classe 1929, scomparsi anni fa. Dipendenti del cantiere Picchiotti, dopo la crisi dello stesso, nel 1973 fondarono la Mecanav che si occupa ancora di impianti idraulici e meccanici per yacht con la seconda e terza generazione di eredi. Era presente la cofondatrice di 93 anni Margherita Borelli, moglie del Domenici. Oltre a lei, le due famiglie orgogliose composte da: Marco Bartelloni, Elena Domenici, Angelo e Claudio Domenici, Andrea Bartelloni, Claudio e Mario Domenici, Giuseppe Bartelloni, ex consigliere comunale, Beatrice Bartelloni e Giacomo Domenici.